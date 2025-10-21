PUBLICIDAD

24°
21 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Allanamiento de droga
Hospital Juan Domingo Perón
Violencia en Orán
Ley de Emergencia
Joven desaparecida
Salta
denuncia de fabiola yañez
Cotización del dólar
Escándalo
SIP
$1515.00

$1545.00

Salta

Tensión cambiaria a días de las elecciones: nueva escalada del dólar ¿A cuánto se vende en Salta?

En la city salteña, el dólar en la calle marca una nueva suba en medio de la incertidumbre previa a las elecciones legislativas superando los 1500 pesos.
Martes, 21 de octubre de 2025 11:54
A solo cuatro ruedas de los comicios del próximo domingo, la tensión cambiaria vuelve a sentirse con fuerza. Mientras el Gobierno intenta enviar señales de calma al mercado tras confirmar la firma del swap con Estados Unidos y anunciar una reestructuración de bonos soberanos, en la city salteña el valor del dólar paralelo sigue en alza.

En la calle, el dólar se vende a $1.540 y se compra a $1.500, reflejando la creciente demanda y la cautela de los ahorristas frente al panorama político y económico.

En el ámbito nacional, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1.481,34, lo que implica una suba de $3,95 respecto del cierre previo (+0,27%). El techo de la banda de flotación se ubica en $1.491,07, por lo que el Banco Central se mantiene atento a eventuales intervenciones si la divisa alcanza ese nivel.

Pese a los anuncios oficiales y al respaldo expresado hoy por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, los agentes económicos continúan mostrando desconfianza sobre lo que pueda ocurrir después de las elecciones.

La combinación de incertidumbre política, presión inflacionaria y expectativas de devaluación vuelve a colocar al dólar en el centro de la escena, mientras los salteños observan cómo el valor en la calle alcanza nuevos récords cada día.
 

 

