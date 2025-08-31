¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

La foto de Cristina Kirchner y el Indio Solari: "Votemos a conciencia como si estuviera en la lista"

Máximo Kirchner difundió una foto de un encuentro entre la exmandataria y el músico, a poco de cumplirse tres años del atentado.
Domingo, 31 de agosto de 2025 19:30
El diputado Máximo Kirchner difundió este domingo una foto inédita de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, y el Indio Solari, a poco de cumplirse tres años del intento de magnicidio. 

“Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió Máximo en una publicación de Instagram, junto a la foto en la que también aparece Viru Solari.

Además de la foto, hasta el momento inédita, el diputado hizo un llamado a votar en las próximas elecciones, junto a un repaso de lo que fue el atentado.

 

 

“Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”, indicó sobre Solari.

En su publicación, Máximo llamó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista", y concluyó: “Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.

