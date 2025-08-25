Atentado contra Cristina Kirchner: Nicolás Carrizo rompió el silencio y pidió disculpas

Nicolás Carrizo fue excarcelado en la causa por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y este fin de semana le pidió sus más “sinceras disculpas” a la ex mandataria. Además, aseguró que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los dos acusados por el atentado. “Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, expresó Nicolás Carrizo en una entrevista radial que concedió este domingo.

Además, explicó que conoció a los acusados en una fiesta y luego se relacionaron laboralmente. “Yo cumplía el rol de armador de algodón de azúcar y ellos eran clientes míos, nunca salí a vender con ellos. Su vida, en la intimidad, y cómo se mostraban los hacía parecer dos personas normales”, aseveró.

En este punto, aseguró que “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos” sino que “Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”. “No tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado”

En tanto, consultado acerca de la planificación del atentado, subrayó: “Jamás me mencionaron algo”. “Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos. Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”, aclaró.

Asimismo, sobre el último contacto que tuvo con Sabag Montiel, detalló: “Una vez cruzó palabras conmigo. Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”.

El miércoles pasado, tras los alegatos de la fiscal en el juicio contra la “Banda de los copitos" por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, la Justicia hizo lugar al pedido del abogado de Nicolás Carrizo y lo excarceló. Estuvo tres años preso. Ante el Tribunal Oral Federal N°6, la fiscal Gabriela Baigún coincidió con el pedido de libertad, ya que no se presentaron pruebas durante el debate que permitan sostener la acusación en su contra.