Droga, robo y amenazas: dos detenidos tras tres allanamientos en la Ciudad de Salta

Lo que comenzó como una causa por robos violentos derivó en un hallazgo que expone el vínculo entre el narcomenudeo y la inseguridad: más de 180 dosis de droga listas para la venta, un machete y dos hombres detenidos en allanamientos simultáneos en los barrios Juan Manuel de Rosas y Juan Pablo II.

En un procedimiento encabezado por efectivos del Grupo de Investigadores del Sector 1C, la Policía concretó tres allanamientos. El operativo se enmarca dentro de una causa iniciada a partir de la denuncia de un grupo de vecinos del barrio 17 de Octubre, quienes señalaron haber sido víctimas de robo, lesiones y amenazas. A partir de esas denuncias, la Fiscalía Penal 1 ordenó una serie de medidas que derivaron en los procedimientos de este sábado.

Durante los allanamientos no solo se incautaron estupefacientes, sino también un machete y otros elementos considerados de interés para la investigación. Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 1 y del Juzgado de Garantías 3, que entienden en la causa.

El hallazgo de droga en el marco de una investigación por delitos violentos deja en evidencia la conexión entre el narcomenudeo y otros hechos de inseguridad que afectan a los barrios periféricos de la ciudad. El caso continuará avanzando en los próximos días con la toma de declaraciones y el análisis de los elementos secuestrados, mientras los detenidos permanecen bajo custodia policial.