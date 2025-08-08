¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Paro docente
caso julieta prandi
Salta
violencia de género
Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Gustavo Sáenz
Paro docente
caso julieta prandi
Salta
violencia de género
Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Gustavo Sáenz

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El clima en Salta: heladas y temperaturas bajo cero, así serán las próximas horas en la ciudad y alrededores

este viernes tuvo una máxima de 10,4º y la mínima llegó a los 5,5º a las 8.20 de la mañana. Esto indica el pronóstico según indicó el meteorólogo Edgardo Escobar. 
Viernes, 08 de agosto de 2025 18:24
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El invierno volvió a hacerse sentir en las últimas horas tras varias jornadas agradables: este viernes tuvo una máxima de 10,4º y la mínima llegó a los 5,5º a las 8.20 de la mañana. Sin embargo se esperan temperaturas más frías con heladas y bajo cero. ¿Cuándo? 

El meteorólogo Edgardo Escobar indicó a El Tribuno que no se descartan heladas para el fin de semana (sábado y domingo). "Si mañana tenemos cielo despejado, la temperatura mínima será de -1º y si está nublado, la mínima será de 3º o 4º". La máxima para este sábado será de 16º con poca nubosidad.

Comienza a subir la temperatura

Para el domingo se espera una máxima de 19º y una mínima de 2º. El lunes tendrá una máxima de 21º y una mínima de 4º, mientras que el martes llegará a 24º de máxima y la mínima será de 4º.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD