El clima en Salta: heladas y temperaturas bajo cero, así serán las próximas horas en la ciudad y alrededores

El invierno volvió a hacerse sentir en las últimas horas tras varias jornadas agradables: este viernes tuvo una máxima de 10,4º y la mínima llegó a los 5,5º a las 8.20 de la mañana. Sin embargo se esperan temperaturas más frías con heladas y bajo cero. ¿Cuándo?

El meteorólogo Edgardo Escobar indicó a El Tribuno que no se descartan heladas para el fin de semana (sábado y domingo). "Si mañana tenemos cielo despejado, la temperatura mínima será de -1º y si está nublado, la mínima será de 3º o 4º". La máxima para este sábado será de 16º con poca nubosidad.

Comienza a subir la temperatura

Para el domingo se espera una máxima de 19º y una mínima de 2º. El lunes tendrá una máxima de 21º y una mínima de 4º, mientras que el martes llegará a 24º de máxima y la mínima será de 4º.