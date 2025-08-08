¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Gustavo Sáenz
Liga Profesional Argentina
Pity Alvarez
Javier Milei
Nacionales

Cadena nacional del presidente Javier Milei: EN VIVO, mirá los puntos más relevantes de su mensaje

El Presidente ofrecerá detalles clave sobre los vetos a leyes aprobadas en el Congreso, su estrategia fiscal y su enfoque sobre la política económica del país.
Viernes, 08 de agosto de 2025 20:54
El presidente Javier Milei ofrece una cadena nacional a las 21 desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde abordará temas clave sobre la política económica, incluyendo los recientes vetos presidenciales a varias leyes aprobadas por el Congreso nacional.

El mandatario se referirá a los motivos de los vetos a iniciativas legislativas que, según su visión, comprometen la sostenibilidad fiscal del país, como los aumentos de jubilaciones y otras asignaciones. Además, hablará sobre la estrategia de déficit cero y cómo priorizar los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, como los jubilados y las personas con discapacidad.

 

