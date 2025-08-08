Cadena nacional del presidente Javier Milei: EN VIVO, mirá los puntos más relevantes de su mensaje

El presidente Javier Milei ofrece una cadena nacional a las 21 desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde abordará temas clave sobre la política económica, incluyendo los recientes vetos presidenciales a varias leyes aprobadas por el Congreso nacional.

El mandatario se referirá a los motivos de los vetos a iniciativas legislativas que, según su visión, comprometen la sostenibilidad fiscal del país, como los aumentos de jubilaciones y otras asignaciones. Además, hablará sobre la estrategia de déficit cero y cómo priorizar los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, como los jubilados y las personas con discapacidad.