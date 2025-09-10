Misterio en el Valle del Cóndor: reportan una enorme explosión tras la lluvia de micrometeoritos en Chicoana

La mañana del sábado un grupo de estudiantes y docentes de geología de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en plena salida de campo, recibió una ráfaga de diminutas partículas que cayó desde el cielo y astilló los parabrisas de los vehículos en los que viajaban. “Fue como si nos tiraran piedritas invisibles”, contó Federico Walter San Juan, conductor de una de las camionetas.

Lo que primero parecía una pedrada resultó ser polvo cósmico. Tras analizar el material, descubrieron que se trataba de micrometeoritos, fragmentos de polvo interplanetario que viajan millones de kilómetros antes de tocar la Tierra. “Es algo cotidiano que caigan partículas del espacio. Lo extraordinario es poder presenciarlo”, explicó el doctor en geólogía Ricardo Alonso.

Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, alrededor de las 22, vecinos del Valle del Cóndor a orillas del Cañón del Juramento, un paraíso geológico donde planean decenas de cóndores relataron una explosión que hizo temblar las casas.

“La onda expansiva fue tremenda. Hasta hubo un destello en el cielo. Como que hubiese caído algo del espacio o explotado una garrafa”, contaron desde una finca cercana al Juramento, en dirección a El Crestón.

Otro testimonio asegura que “todos en la finca (El Tipal) escucharon la explosión. Que hubo un momento de iluminación. Sería bueno conseguir un dron y explorar la zona. En algún lado cayó algo. Se sintió sobre todo entre la bodega y El Tipal, en la parte del río Seco”.

Organizan una expedición

En un primer momento se barajó la hipótesis de un derrumbe en los cerros, pero los lugareños insisten: “Fue una explosión que sacudió la sala colonial (de una bodega) y se sintió un movimiento de suelo”. Por eso, se evalúa realizar una expedición para investigar qué pasó en esa zona de paisajes policromáticos, paredones verticales y fósiles a cielo abierto. "He recibido una gran cantidad de testimonios que afirman que en la zona del Valle del Condor hubo una enorme explosión. Coincide con el fenómeno de la caída de micrometoritos del que fuimos testigos en Chicoana. Resultaría interesante llevar a cabo una expedición para analizar qué pudo haber pasado", contó el Dr. Ricardo Alonso.

El Valle del Cóndor es un verdadero tesoro natural. Su estructura sinclinal -un pliegue tectónico originado en la orogenia andina- y su flora y fauna lo convierten en un escenario único. Quebradas con cardones y yuchanes, pavas de monte, águilas y cóndores, y hasta cámaras fotográficas nocturnas para monitorear pumas y tarucas, conforman su riqueza.

Para los geólogos, la coincidencia entre la lluvia de micrometeoritos en Chicoana y la explosión en el Valle del Cóndor es, al menos, intrigante. Mientras tanto, los vecinos siguen contando cómo aquella luz iluminó el cielo y el estruendo hizo vibrar sus casas. Un episodio que combina asombro, ciencia y misterio.