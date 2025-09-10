Se conocieron más datos del exdirector de Juventud y Niñez condenado por abuso sexual y grooming

Se conocieron más datos del caso del hombre de 25 años acusado de grooming y abuso sexual con acceso carnal agravado por el peligro de contagio de una enfermedad grave, luego de la audiencia de debate que se realizó ante la Sala III del Tribunal de Juicio del distrito Centro. La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal y presentó todas las medidas probatorias y testimonios obtenidos durante la investigación. Este martes, además, se desarrollaron los alegatos de las partes.

Durante su exposición, la fiscal Cornejo destacó el riesgo que representan los espacios digitales, caracterizados por su masividad, interterritorialidad y la falta de control efectivo, condiciones que facilitan la comisión de delitos sexuales contra menores. Este entorno constituye un ámbito hostil y poco seguro para niñas, niños y adolescentes, quienes muchas veces viven sus primeras experiencias en redes sociales, aplicaciones de citas o TikTok sin la supervisión de un adulto, convirtiéndose en víctimas fáciles para depredadores sexuales que buscan vulnerar su integridad y afectar su desarrollo sexual.

La fiscal caracterizó al acusado como un pedófilo digital, atraído sexualmente por menores de edad, que utilizaba las redes para acercarse a sus víctimas, ganarse su confianza, mantener conversaciones de contenido sexual, obtener fotos y videos íntimos y, en varios casos, concretar encuentros sexuales. Las víctimas eran adolescentes, un segmento etario con limitada consciencia sobre las consecuencias de sus actos y escasa capacidad de detectar riesgos, circunstancias que el acusado aprovechó para satisfacer sus deseos sexuales desde el anonimato que permite Internet.

Tras valorar la evidencia, el juez Pablo Farah condenó al acusado a 14 años de prisión de ejecución efectiva y dispuso su registro en el Banco de Datos Genéticos.

La investigación se inició en abril de 2024, cuando la madre de un menor de 12 años denunció que su hijo había contactado a un adulto a través de una red social, y que este lo había citado para un encuentro en la zona macrocentro de la ciudad. Al detectar al sospechoso en un automóvil, los padres del adolescente solicitaron la intervención del Sistema de Emergencias 911, lo que permitió la detención inmediata del hombre.

Con el avance de la investigación, se conocieron más hechos delictivos cometidos por el acusado contra la integridad sexual y la salud de otros menores, que fueron debidamente constatados, consolidando la gravedad y sistematicidad de sus acciones.