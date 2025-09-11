Arriban argentinos deportados de EEUU por Trump

Un número indeterminado de deportados argentinos arriban este jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en procedentes de Estados Unidos, por decisión de la Administración de Donald Trump.

Los deportados están acusados de violar la ley estadounidense y llegarán en medio de un operativo rodeado de hermetismo por parte del Gobierno nacional y tras realizar escalas en Colombia y Brasil.

El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, confirmó las deportaciones, pero evitó precisar el número de ciudadanos que retornarán al país.

"Es un tema de EEUU. Lo que puedo decir es que nosotros asistimos con todo el cuidado que merecen los ciudadanos argentinos. No ha habido incidentes", dijo.

Argentina, con menos casos

Al referirse a las deportaciones masivas que está realizando la Administración Trump, agregó: "Argentina es de los países del continente con menos casos. El número argentino es muy poco. Es infinitésimo, como diecisiete en un millón".

Oxenford evitó polemizar así con la Casa Blanca y remarcó que las deportaciones "son por violar la ley" de ese país, al aclarar que puede responder a "delitos de todo tipo o delitos que tengan que ver con la inmigración. Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan su ley".

Fuentes de la Cancillería argentina también evitaron pronunciarse sobre la identidad de los deportados: "Por cuestiones de confidencialidad no podemos compartir esa información".

Trascendió que un Boeing 767-300 de la aerolínea Omni Air International, con capacidad para 247 pasajeros, tiene previsto aterrizar en las próximas horas en el aeropuerto de Ezeiza. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre cuántos argentinos serán trasladados, aunque los medios aseguran que son 16 personas.

De acuerdo con los planes de vuelo registrados por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, la nave hará escalas en Bogotá y Belo Horizonte. La web argentina Aviacionline dijo que también estarían viajando brasileños deportados. Sobre la escala en Bogotá, afirmó que sería para "reabastecimiento de combustible o para embarcar a deportados de otras nacionalidades".