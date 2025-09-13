Argentina se impuso en dobles a Países Bajos y aseguró su pase a las Finales de la Copa Davis 2025

La Selección Argentina de tenis cumplió su objetivo en tierras europeas: derrotó a Países Bajos en la serie de Qualifiers disputada en la ciudad de Groningen y se clasificó a las Finales de la Copa Davis 2025. La clasificación se definió este sábado con el triunfo en el dobles, tercer punto de la llave, donde la dupla Horacio Zeballos-Andrés Molteni superó a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5.

Bajo la dirección de Javier Frana, el conjunto Albiceleste ratificó el favoritismo con el que llegó a suelo neerlandés, apoyado en un dobles fuerte y en la ausencia del principal jugador local, Tallon Griekspoor. El partido tuvo un primer set dominado por Zeballos y Molteni y un segundo capítulo más ajustado, en el que la pareja argentina perdía 5-2 antes de remontar con cinco set points levantados y cerrar la serie con su propio saque para el 3-0 global.

El equipo europeo realizó un cambio de último momento en la formación del dobles: Van de Zandschulp, segundo singlista del viernes, reemplazó a Sam Verbeek. La modificación no alcanzó para revertir la ventaja argentina.

La victoria del sábado se sumó a las logradas en la primera jornada por Tomás Etcheverry (64°) frente a Jesper De Jong (79°), con un marcador de 6-4 y 6-4, y por Francisco Cerúndolo (21°) ante Van de Zandschulp (82), por 7-6 (4) y 6-1. Todos los encuentros se jugaron en superficie dura, en el estadio cubierto MartiniPlaza de Groningen, con capacidad para 3.855 espectadores.

Próxima instancia

Las Finales de la Copa Davis 2025 se disputarán del 18 al 23 de noviembre en Bologna, Italia, junto a la selección local -defensora del título- y los otros siete ganadores de las series de Qualifiers. Además del cruce Argentina-Países Bajos, los enfrentamientos de esta etapa incluyeron Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.

Con esta clasificación, Argentina vuelve a situarse entre los mejores del mundo en la Copa Davis, un objetivo central del equipo para esta temporada.