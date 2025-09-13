Increíble: se robó un tobogán de una plaza y fue detenido en San Calixto

En las primeras horas de este sábado, un procedimiento de la División Motoristas de Emergencias Policiales terminó con la detención de un hombre de 38 años acusado de sustraer un juego infantil de la plaza del barrio Círculo I, en la ciudad de Salta.

El operativo se inició a partir de una alerta ciudadana, que advirtió sobre la desaparición de un tobogán del sector de juegos. De inmediato, los efectivos desplegaron un recorrido por las zonas aledañas y lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones del barrio San Calixto, transportando el elemento denunciado.

Según fuentes policiales, el tobogán recuperado fue secuestrado y quedó bajo resguardo, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal 3, que dirige las actuaciones judiciales.

La intervención se suma a los operativos preventivos que se realizan en distintos barrios de la ciudad para proteger los espacios públicos y responder con rapidez a los reclamos de los vecinos.