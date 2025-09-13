VIDEO Con polémica y final dramático, Los Pumas derrotaron a Australia y sueñan con el título

Los Pumas lograron un triunfo clave en el Allianz Stadium de Sídney al vencer a Australia por 28-26 en un partido cargado de tensión hasta el último segundo. Con esta victoria, los dirigidos por Felipe Contepomi sumaron los 4 puntos que necesitaban para seguir en carrera en el Rugby Championship 2025.

El encuentro tuvo un desenlace de infarto. A falta de dos minutos, los Wallabies marcaron un try polémico -con dos pases adelante que el árbitro inglés Christophe Ridley no sancionó- que dejó el marcador al filo de la remontada. Sin embargo, en la última jugada Los Pumas presionaron cerca del in-goal rival y forzaron el error que les aseguró el triunfo y la clasificación.

Esta situación fue un déjà vu de la semana anterior, cuando los australianos habían dado vuelta el partido en Townsville en la última pelota. Esta vez, el desenlace fue distinto y el equipo Albiceleste evitó una nueva caída en tiempo cumplido.

El error arbitral no fue menor: si bien no cambió al ganador, permitió que Australia sumara un punto bonus por perder por menos de ocho tantos, quedando con 11 unidades en la tabla, dos más que los Pumas, que suman 9.

En el juego, Argentina mostró un planteo ofensivo y sólido, superior al local salvo en el lapso en que sufrió la amonestación de Santiago Carreras por un knock-on intencional y recibió dos tries consecutivos, pasando de un cómodo 28-7 a un ajustado 28-19.

El triunfo de Argentina se dio tras el partido jugado en Wellington, donde Sudáfrica goleó a Nueva Zelanda por 43-10, resultado que dejó a los Springboks y All Blacks con 10 puntos. Así, los Pumas quedaron a solo dos unidades del líder, con la chance intacta de pelear el campeonato.

Resúmen Australia 26-Los Pumas 28

El camino de los Pumas en el Rugby Championship

Con este resultado, los Pumas igualaron su récord en dos triunfos y dos derrotas. Habían caído ante los All Blacks en Córdoba (24-41), se tomaron revancha en Vélez (29-23) y luego sufrieron una derrota agónica frente a Australia en Townsville (24-28). El próximo compromiso será el 27 de septiembre ante Sudáfrica en Durban, y luego cerrarán su participación el 4 de octubre en Twickenham, Londres.

Fixture completo

* 16 de agosto: Los Pumas 24 – All Blacks 41 (Córdoba)

* 23 de agosto: Los Pumas 29 – All Blacks 23 (Vélez)

* 6 de septiembre: Australia 28 – Los Pumas 24 (Townsville)

* 13 de septiembre: Australia 26 – Los Pumas 28 (Sídney)

* 27 de septiembre: Sudáfrica vs. Los Pumas (Durban – 11:00 hs)

* 4 de octubre: Los Pumas vs. Sudáfrica (Twickenham, Londres – 11:00 hs)