Sergio Camacho: "El gobernador tiene un proyecto que excede los próximos dos años"

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, trazó en Radio Salta un balance del cierre de 2025 marcado por la caída de la coparticipación, pero con equilibrio fiscal, más de 500 obras ejecutadas, reordenamiento del Estado y definiciones clave sobre salarios, asistencia a municipios, deuda y el escenario político rumbo a 2027.

¿Cómo termina el año la Provincia?

Un año claramente difícil. Un año en donde la economía signa el proceso de desarrollo que van teniendo los estados provinciales. La caída en la reparación por concepto de la coparticipación fue muy importante. No obstante ello, este año, claramente, se convierte en el sexto año en que la gestión del gobierno Sáenz cierra en el marco del equilibrio. Sin ningún tipo de déficit, con una administración ordenada, pero también con una administración que sigue teniendo pilares fundamentales como es el desarrollo de la obra pública provincial. Sí cayó fuerte y claramente lo que era la inversión en términos de infraestructura a nivel nacional. Más allá de los compromisos que luego de que asuma este Gobierno nacional allá por el 2023 pudimos conseguir que aquellas obras que estaban en ejecución al momento continúen y estamos en una lucha mes a mes de que eso termine de ocurrir, más allá de los compromisos firmados con Nación.

¿Y respecto al nuevo esquema de ministerios?

En lo que hace a la nueva constitución de la estructura de gobierno, fundamentalmente frente a la dinámica que van teniendo las distintas decisiones del Estado nacional y demás, trabajamos con el achicamiento en secretarías de Estado. Con la consecuente reducción buscamos que el Estado sea el mínimo necesario, pero sí que esté presente y lo más eficiente posible. Y en términos de trabajo, la organización busca darle mayor dinámica a la presencia del Estado en cada lugar de la provincia. Creo que viene un año igualmente difícil en términos de recaudación. Nosotros venimos trabajando fuertemente también con los gremios en términos de lo que significa la parte salarial. Este diciembre pudimos acordar con todos los gremios un bono de 200 mil pesos que lo van a cobrar el día 14, 15 de enero, y vamos a volver a sentarnos en febrero, ya en una discusión paritaria para encarar el año que viene.

El gobierno otorgó 23% de aumento este año y la inflación terminará cerca del 30%, cuando se sienten en febrero ¿van a analizar esa recomposición, o se van negociar lo que viene en materia salarial?

Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener firme el equilibrio porque la función del gobernador es gobernar para la gente, gobernar para todo el pueblo de Salta. Y en ese sentido hay que tener en cuenta los servicios básicos, como son educación, salud y seguridad, que son los que tienen la mayor participación en el presupuesto en lo que a sueldo se refiere, porque son los que tienen mayor cantidad de empleados. Sí. Claramente, la discusión o las tratativas en términos de paritaria de febrero incluirán reclamos, pretensiones y demandas por parte de los distintos sectores que integran la administración pública. Cuando nos comparamos con el resto de las provincias, ya sea a nivel de sueldos testigos o a nivel de sueldos promedios, siempre estamos encabezando. Justamente es lo que buscamos que se conserve, pero también hay que tener un equilibrio entre lo posible y donde en lo posible empieza a sobreponerse con lo que son las actividades, los servicios que debemos prestar.

Los intendentes marcaban que iban a tener que sacar adelantos de coparticipación para pagar aguinaldos y el bono. ¿Hay comunas que están muy comprometidas con sus finanzas?

Sí, claro que hay municipios comprometidos, porque la ley de coparticipación es muy vieja. Las dinámicas hicieron que, al no tocarse la ley de coparticipación, me refiero a nivel municipal, hay municipios que mucho más que otros y los porcentajes siguen siendo los mismos de hace muchos años. No obstante, y para eso, justamente, con ese fin, existe el fondo compensador. Que es un porcentaje que se arma antes de depositarle a los municipios lo que le corresponde por participación, y con eso como se va asistiendo estas descompensaciones. A lo largo de la gestión de Gustavo, nunca hubo un municipio que no haya podido pagar el aguinaldo.

En el Boletín Oficial ya aparecen secretarías que bajaron a la categoría de subsecretarías, este achicamiento ¿significa que habrá despidos, cómo sería?

Lo que le puedo decir concretamente es que nosotros desde el Estado provincial, desde que asumió Gustavo Sáenz, no hemos incrementado la planta de trabajo. Por supuesto que habrá casos que sí, donde la dinámica hace que no requiera sobre todo lo que son los planteles de apoyo que se irán modificando, pero en términos generales, el gobierno no aumentó la planta. Lo que sí hicimos es darle mayor formalidad, por ejemplo, en el caso de la salud, cuando ya estaban todos los contratados de COVID, que tenían obviamente una situación diferente a cualquier otra de las categorías de empleados porque no tenían ART, sí pasaron como empleados temporarios, pero eso no significa un agrandamiento del Estado, sino el reconocimiento de empezar a poner en un plano de igualdad a todos los empleados. Ahora, en cada ministerio hay casos que tienen que ver con el estamento de apoyo que termina siendo la definición de cada ministro, la continuidad o no. Nosotros lo que estamos haciendo es adecuar y pensar básicamente en el servicio que presta el Estado, y ese servicio está garantizado con esta nueva ley de ministerios. Así que sí, podrá haber algún caso. Pero de ninguna manera estamos hablando del concepto libertario del gobierno nacional, de la motosierra, de reducir drásticamente las plantas del Estado y demás. Nosotros estamos muy empeñados en volver más eficiente al Estado.

Cuando asumieron en 2019 heredaron una deuda en dólares por el Fondo de Reparación y el del Bicentenario, ¿cuánto debe pagar Salta en 2026 de esa deuda?

Nosotros recibimos una deuda que superaba los 600 millones de dólares. Esa deuda ya se ha ido amortizando en más de 280 millones de dólares. Así quedó cancelado el Fondo de Reparación Histórica, no así lo que es el Fondo del Bicentenario. Este año fueron algo así de 60 mil millones de pesos lo que se abonó y creo que el año que viene corresponden 80 mil. Esos son desembolsos altos para una provincia que al mismo tiempo pudo obtener un crédito, como por ejemplo, el de 100 millones de dólares para darle conectividad total desde el punto de vitalidad al corredor bioceánico. La diferencia, en este caso, es la forma de tomar los créditos. El crédito que toma la provincia, es un crédito que tiene tasas muy bajas, con largos plazos de gracia, pero además que se van integrando como crédito a medida que se va ejecutando la obra. Este, aparece el primer certificado de obra y ahí el organismo lo paga, no nos dan todo el dinero. Que sí pasó, por decirlo de alguna manera, con los otros fondos.

Falta poco y mucho para 2027, ¿cómo lo ve al gobernador, con ganas de presentarse de nuevo?

Yo creo, primero, que son decisiones de orden personalísimas. En términos de buscar un mandato más, yo lo veo al gobernador sano, lúcido, activo, y que en medio de la ejecución de un plan de gobierno, busca ser trascendente en todos los aspectos, trascendente en el metro cuadrado de cada habitante. Por eso es que en cada lugar de la provincia se han desarrollado obras, que ya son más de 2700 en estos seis años. El gobernador tiene un proyecto y un plan de gobierno que excede los próximos dos años, y su decisión, por lo que yo entiendo claramente, va a continuar, pero es una cuestión personalísima. Lo escuché al intendente, en declaraciones públicas, y por eso le digo que tiene la visión de transformar la ciudad. Y me parece que está muy bien. El trabajo con la Municipalidad de Salta, el municipio más grande, es en el día a día con perfecta articulación entre el gobierno provincial y municipal, así que lo veo como algo muy posible. Si tenemos en cuenta la última elección provincial, la de mayo, ha sido un aval muy importante para la gestión del gobernador en cada lugar. Así que entiendo que es absolutamente posible imaginar una Salta después del 2027 gobernada por Gustavo Sáenz y gobernada la capital por Emiliano Durand.

En mayo ganó la senaduría por Capital el sector libertario, y en octubre ellos también salieron primero en la categoría senador y diputado nacional. ¿Qué mensaje le deja a usted?

Primero, no compare una elección nacional con una provincial. La gente tiene muy claro…

Lo decía por el resultado...

Pero en general la gente tiene muy claro qué espera de cada una de las cosas, y yo creo que esta elección última de octubre fue un fenómeno nacional. Si no, miramos Córdoba: veinte días antes ganaba Schiaretti y después no lo consiguió. Creo que tuvo que ver con que la gente tiene muy claro que no quiere volver al kirchnerismo. Si nos remitimos a la historia, veremos que no sería el primer caso que un gobierno nacional gane un intermedio y después pierda en lo general. Cada día hay mayor desempleo, más cierre de PYMES. A mí lo que más me preocupa en estos dos años es que yo no escuché a nadie del gobierno nacional hablar de producción, de desarrollo, sino más bien de achiques, de ajuste, de timba financiera, de cosas que no hacen al crecimiento de la sociedad. Gustavo no es un gobernador que provenga del kirchnerismo, nunca lo fue. Y la gente ya sabemos que eso no quiere, pero el salteño entiende eso y apoya también un gobierno cercano a la gente.