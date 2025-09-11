Milagro 2025: desde este viernes llegan miles de peregrinos, mirá el cronograma del arribo de las delegaciones

La festividad del Señor y la Virgen del Milagro entra en su tramo más emotivo con la llegada masiva de peregrinos desde este viernes 12 de septiembre. Si bien distintas delegaciones arriban desde hace días a la Catedral Basílica, desde mañana el movimiento será más intenso con las columnas de caminantes, ciclistas y fieles a caballos que confluirán ante los Santos Patronos de Salta, en una de las expresiones de fe más multitudinarias del país.

Este viernes 12, desde la madrugada, arribarán los biciperegrinos de La Poma, seguidos por caminantes de Libertador General San Martín (Jujuy) y Cerrillos, además de agrupaciones gauchas de Cafayate y Molinos.

Peregrinos de Cachi. Foto: Fede Medda

Entre los grupos más numerosos figuran los 350 fieles de Molinos y los 220 aspirantes del Servicio Penitenciario de Salta. También se espera la llegada de familias peregrinas desde General Güemes, ciclistas universitarios de la UCASAL y la delegación de biciperegrinos salteños que vienen desde Perú.

Sábado 13

El sábado 13 marcará otro momento clave con el ingreso de 4.000 peregrinos de La Merced y de miles de caminantes del Valle Calchaquí Norte, que este año reúne a más de 8.000 personas.

Se sumarán además columnas provenientes de Catamarca, Tucumán, Jujuy, Misiones y Córdoba, entre ellas la peregrinación de Puerto Iguazú y la de Tilcara.

Domingo 14

El domingo 14, en la víspera de la procesión central, se vivirá una de las caravanas más impresionantes: los 10.000 peregrinos de la Puna, procedentes de San Antonio de los Cobres, que recorren cientos de kilómetros para renovar su pacto de fidelidad.

Peregrinos de Santa Victoria Oeste. Foto: Javier Rueda

Ese día también ingresarán los 5.000 vallistos de San Carlos, 2.000 caminantes de Cafayate, 3.000 devotos de Nazareno e Iruya y 5.000 peregrinos de la Quebrada del Toro, y 4.500 de Chicoana, además de delegaciones de Orán, Tartagal y el Chaco salteño.

La llegada de estas columnas transforma las calles y avenidas de Salta en un río de fe, con estandartes, rezos y cánticos que anuncian la inminencia de la procesión del 15 de septiembre, cuando la ciudad se paralice para acompañar al Señor y a la Virgen hacia la renocación del Pacto de Fidelidad.

El cronograma del arribo de las delegaciones peregrinas: