Milagro para el mundo: la historia de Camila prueba que "la fe mueve montañas"

En plena Fiesta del Milagro 2025, cuando cientos de peregrinos arriban a la Catedral Basílica de Salta desde distintos puntos de la provincia y del país, la historia de Camila, una joven de 25 años oriunda de San Carlos, conmovió a quienes presenciaban su llegada.

Camila decidió emprender el recorrido en bicicleta para agradecer al Señor y a la Virgen del Milagro por la recuperación de su madre, quien atraviesa una enfermedad oncológica. “Mi mamá me dijo que solamente agradezca porque Dios le dio, nos dio, una oportunidad para superar esta enfermedad. Gracias a Dios ya está mucho mejor, así que la sigo trayendo conmigo acá al lado”, contó emocionada.

Estudiante del profesorado de educación física, la joven aseguró que la fe fue clave en este proceso: “Hay una frase muy poderosa que está en todos lados: la fe mueve montañas. Si uno tiene fe, se solucionan muchísimas cosas”. Para ella, la salud es lo principal y el resto “viene de diferentes maneras”.

Camila dejó un mensaje a quienes atraviesan el cáncer u otras enfermedades graves: “No hay que dejarse vencer. Quizás es muy difícil, pero hay que darle para adelante, confiar, tener fe, rezar y pensar que todo pasa por algo y que Dios tiene un propósito con nosotros. Simplemente hay que superar esa prueba con mucha fuerza”.