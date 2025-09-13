Milagro para el mundo: llenos de historia, una multitud de los Valles llegó hasta la Catedral

Las calles del centro de Salta se transformaron hoy en un escenario de emoción y fe. Desde primeras horas del día comenzaron a llegar a la Catedral Basílica peregrinos de distintos puntos de la provincia y del país, en el marco del Milagro 2025. Según registros del templo, se esperan unas 300 peregrinaciones entre hoy los próximos dos días, con caminantes y ciclistas provenientes de los Valles Calchaquíes, Las Cuevas, Molinos, Pichanal, Seclantás e incluso delegaciones desde Perú.

Entre los primeros en arribar estuvieron los bici-peregrinos de Santa María, Catamarca. "Ya venimos varios años y esta vez con dos nuevos, mi hijo y la hija de mi amigo", contó Gustavo López, que viajó junto a su familia en bicicleta. "Es una emoción llegar un año más para pedir por la salud de la familia y agradecer poder estar aquí". Su hijo Joaquín, de 9 años, compartió la experiencia: "Estuvo lindo. No me cansé tanto porque no hice todo el camino", dijo con timidez, reflejando la participación de los más pequeños en esta tradición.

También arribó un nutrido grupo de jóvenes de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), que pedaleó casi 50 kilómetros desde Campo Quijano. "Somos aproximadamente 200 estudiantes, docentes y directivos. Hermoso porque todos los años se renueva la fe", expresó Florencia, una de las integrantes. La mayoría son estudiantes de primer y segundo año, que viven su primera peregrinación. "Pido mucha salud y unión para el pueblo argentino", agregó.

Entre ellos se encontraba Renan, de Bolivia, quien peregrinó por primera vez: "Por salud y por el bienestar de mi familia. Es una emoción muy grande llegar sano y salvo". También Nair, que pedaleó junto a amigas: "Es como una etapa de superación. Vengo por la salud de mi tía, para que supere su cáncer". Cintia, de Rosario de Lerma, participó por tercera vez y resumió su sentir: "Más que nada agradecer por la salud, el trabajo y la familia. La emoción es enorme".

Desde Las Cuevas llegaron alrededor de 30 caminantes tras recorrer más de 120 kilómetros en varios días, pasando por Incamayo, Campo Quijano y El Yosque. Florencio Lexe, uno de los peregrinos, relató su experiencia: "No hay cansancio. La fe fue de montaña. Pido trabajo y salud para todos en estos tiempos difíciles. Teniendo fe todo va a salir bien".

A lo largo de la mañana, el operativo de tránsito y los servidores del santuario acompañaron el ingreso de cada grupo a la Catedral Basílica, mientras turistas y salteños aplaudían y fotografiaban el momento. Para esta tarde se espera la llegada de los peregrinos provenientes de Perú, que promete ser otra emotiva recepción en estas jornadas centrales del Milagro.

Así, entre bicicletas, banderas, imágenes religiosas y lágrimas, se vive el Milagro 2025 en las puertas de la Catedral Basílica de Salta, donde cada historia y cada promesa alimentan una de las tradiciones de fe más importantes del país.