Detuvieron en Orán a un hombre que arrastró a un playero y llevaba dinero falso

Un operativo de alto impacto en San Ramón de la Nueva Orán terminó con la detención de un hombre acusado de falsificación de moneda y lesiones. La intervención se produjo en el marco del Plan Güemes, que busca reforzar el combate al delito en la frontera norte de Salta.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional Nº 50, a la altura de la rotonda frente a una estación de servicio. Allí, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) detectó que un automovilista circulaba con un playero sobre el capot de su vehículo. Los efectivos iniciaron una persecución que culminó a 200 metros, en la calle Máximo Nougués del barrio Azucarero, donde lograron detener la marcha al vehículo.

De inmediato, los agentes asistieron al trabajador, que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Vicente de Paul con diagnóstico de politraumatismos. Durante la requisa, los uniformados hallaron $121.700 en efectivo, presuntamente de origen ilegal.

La Fiscalía Federal Nº 2 dispuso la detención del conductor y el secuestro del dinero y del automóvil. Según fuentes policiales, el sujeto -un argentino de 29 años- ya tenía condenas por robo calificado y portación ilegal de arma de fuego, entre otros delitos. El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantías Nº 2 de Orán por los cargos de falsificación de moneda y lesiones, mientras continúa la investigación para determinar el origen del dinero secuestrado.