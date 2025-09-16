Por la muerte del "Chino" Saavedra, suspendieron a cuatro efectivos de la Alcaidía

Cuatro efectivos del Departamento de Vigilancia y Tratamiento del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta (SPPS) fueron preventivamente suspendidos tras la muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra, principal imputado en la causa por el femicidio de Jimena Salas.

El hecho generó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que iniciaron de inmediato una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades institucionales dentro del SPPS.

Desde el organismo penitenciario informaron que se encuentran a disposición del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con todas las disposiciones necesarias para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de la pesquisa penal.

Por el momento, no se brindaron más detalles sobre las circunstancias de la muerte de Saavedra ni sobre las posibles responsabilidades de los efectivos suspendidos. La investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer si existieron irregularidades en el trato o custodia del imputado.

Ante el lamentable fallecimiento del detenido provincial alojado en el pabellón D, el Servicio Penitenciario de Salta expresa sus condolencias a familiares y allegados. El hecho se registró en la tarde de ayer. Se tomó conocimiento de la presencia de un interno herido en el baño por parte de otro penado del pabellón. Intervino el área de sanidad y se trasladó al paciente al hospital Señor del Milagro.



