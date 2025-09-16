VIDEO Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco venezolana: murieron tres hombres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ordenó un segundo ataque armado contra una embarcación procedente de Venezuela que, según el gobierno norteamericano, trasladaba narcóticos ilegales con destino a territorio estadounidense.

El operativo se realizó en aguas internacionales dentro del área de responsabilidad del Comando Sur. Trump detalló que en el enfrentamiento murieron tres hombres, a los que calificó como **“terroristas”**, y subrayó que ningún militar estadounidense resultó herido.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extremadamente violentos (…) en el área del Comando Sur”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social, acompañando el mensaje con el video del ataque.

Según el presidente, el objetivo era interceptar drogas que representan “un arma mortal que envenena a los estadounidenses”. En su publicación, agregó que estos grupos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de su país.

“El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. ¡Atención! Si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!”, advirtió Trump.

Con este nuevo golpe, Estados Unidos** refuerza su política de intervención directa en el mar Caribe contra las redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela, en un contexto de tensión creciente entre ambos países.