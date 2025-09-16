PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
16 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Código Procesal Penal
ATN
#MilagroParaElMundo2025
Presupuesto 2026
Especial
Emergencia en discapacidad
Trata de personas
Narco terrorismo
Código Procesal Penal
ATN
#MilagroParaElMundo2025
Presupuesto 2026
Especial
Emergencia en discapacidad
Trata de personas
Narco terrorismo

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Narco terrorismo

VIDEO Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco venezolana: murieron tres hombres

En una nueva ofensiva marítima, fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y atacaron una embarcación procedente de Venezuela, acusada de transportar drogas en aguas internacionales. El presidente Donald Trump confirmó que murieron tres “terroristas” y difundió las imágenes del operativo.
Martes, 16 de septiembre de 2025 07:49
La embarcación venezolana hundida por Estados Unidos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ordenó un segundo ataque armado contra una embarcación procedente de Venezuela que, según el gobierno norteamericano, trasladaba narcóticos ilegales con destino a territorio estadounidense.

El operativo se realizó en aguas internacionales dentro del área de responsabilidad del Comando Sur. Trump detalló que en el enfrentamiento murieron tres hombres, a los que calificó como **“terroristas”**, y subrayó que ningún militar estadounidense resultó herido.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extremadamente violentos (…) en el área del Comando Sur”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social, acompañando el mensaje con el video del ataque.

Según el presidente, el objetivo era interceptar drogas que representan “un arma mortal que envenena a los estadounidenses”. En su publicación, agregó que estos grupos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de su país.

“El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. ¡Atención! Si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!”, advirtió Trump.

Con este nuevo golpe, Estados Unidos** refuerza su política de intervención directa en el mar Caribe contra las redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela, en un contexto de tensión creciente entre ambos países.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD