Entre lágrimas y aplausos despidieron a Vicente Cordeyro

Los restos del excomisario Vicente Cordeyro, quien fue hallado sin vida el 11 de octubre en una ladera del cerro Elefante de San Lorenzo fueron despedidos ayer en un clima de mucho dolor, luego de un velatorio que duró menos de 24 horas, y que contó con una gran cantidad de presentes, entre familiares, amigos y allegados.

El velatorio del excomisario se llevó a cabo el Círculo de Oficiales de la Provincia de Salta, luego de que el Ministerio Público Fiscal entregara el cuerpo a sus familiares, lo que ocurrió este martes por la tarde. Pasadas las 15.30 de este miércoles, los restos del expolicía dejaron la sala velatorio en medio de un clima de profundo dolor, entre lágrimas y aplausos de los presentes.

El cajón fue depositado en la carroza fúnebre mientras un grupo de policías realizó el saludo protocolar para quien fue integrante de la fuerza de seguridad nacional. "Fuerza...", gritaron algunos presentes a los familiares de Cordeyro, encabezando una larga caravana de vehículos que hizo el trayecto final del funeral.

Luego de entregar los restos de Cordeyro, el Ministerio Público Fiscal brindó un informe sobre la investigación, donde detalló varias cuestiones sobre cómo encontraron su cuerpo. A su vez, invitó a cualquier persona en particular a constituirse como querellante para la consecución de la causa que continuará bajo análisis por parte de la Justicia.

Recuerdo

Los presentes lo recordaron con emoción, destacando su entrega, su integridad y su vocación de servicio. Entre los testimonios que marcaron la jornada, Nicolás Vedia, amigo de Cordeyro, expresó con visible congoja: "Es duro, sigue siendo duro este momento. No es fácil, porque era un amigo, un camarada, un profesional. Estamos despidiendo a alguien que tendría que seguir acá, junto a su familia y sus colegas. Es un dolor grande, mucha tristeza".

El velorio, reunió a decenas de camaradas que acompañaron a la familia. Una de las asistentes, esposa de un policía retirado, remarcó el amor por la profesión de Cordeyro: "Vicente era un compañero fiel, leal, un buen policía que adoraba la institución".

Durante la despedida también estuvo presente Mabel, comunicadora y amiga cercana de Cordeyro, quien compartió su dolor y el recuerdo de los momentos compartidos: "Vicente era una persona íntegra, un hombre de bien que merecía todo en la vida porque siempre lo dio todo. Para mí es un dolor terrible. Fue panelista en mi programa, pierdo un compañero, un amigo, un hermano. Su familia sufre terriblemente. Él siempre decía: 'Con la verdad vamos a llegar a todos lados'. Por eso sé que fue un hombre justo e íntegro".