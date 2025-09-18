Presunto femicidio en Orán: el juicio por la muerte de Nahir Viazzi Klimasauskas continuará la semana próxima

La próxima jornada de la audiencia de debate se fijó para la próxima semana. De acuerdo al desarrollo del debate, se continuará con la recepción de testimoniales.

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de Nahir Viazzi Klimasauskas, de 27 años, con la que mantenía una relación de pareja.

En la jornada del martes, prestaron declaración tres testigos ante el Tribunal conformado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos. Al finalizar sus declaraciones, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 24 a las 13, donde se continuará con la ronda de testimoniales.

El hecho que se investiga sucedió la mañana del 19 de febrero de 2023, cuando se reportó la presencia de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio de la zona centro de Orán. Había caído desde el cuarto piso. En ese momento estaba acompañada por el acusado, que era su pareja. La audiencia está siendo grabada.