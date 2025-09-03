Juicio por el femicidio de Nahir Klimasauskas: declararon médicos legales y un amigo del imputado

El juicio que se sigue contra Gustavo García Viarengo, imputado por el femicidio de quien era su pareja, Nahir Viazzi Klimasauskas, siguió ayer. Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán llevan adelante la audiencia por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género. Ayer se escucharon las declaraciones de dos médicos legales y un amigo del acusado.

Los médicos habían formado parte del equipo que realizó informes en conjunto con peritos Criminalísticos. Su trabajo se basó en el análisis de fotografías de la víctima, la evaluación de informes descriptivos de la autopsia y los informes toxicológicos de la pareja, que daban cuenta de la ingesta de bebidas alcohólicas.

Uno de ellos detalló los efectos del consumo excesivo de alcohol, como alteraciones cognitivas o pérdida de la conciencia. Concluyeron que en el caso de la víctima no se evidenciaron signos de lucha o violencia previa a la caída, y que no se encontraron sustancias psicofármacos o barbitúricos. Ambos profesionales ratificaron su informe.

Luego, un amigo del acusado contó que lo había visto la tarde del 18 de febrero de 2023 en un circuito de enduro. Durante la audiencia, se exhibió un video del circuito de motocross que él mismo había filmado.

Los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini dispusieron un cuarto intermedio para la próxima semana con el fin de continuar con la ronda de testimoniales, aunque explicaron que más adelante darán a conocer a las partes el día exacto.

El hecho investigado ocurrió la mañana del 19 de febrero de 2023, cuando se reportó el hallazgo de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio en la zona centro de Orán.