Incendio de un basural en barrio 23 de Agosto: el humo tóxico amenaza a las familias

El barrio 23 de Agosto volvió a convertirse en escenario de un siniestro de alto riesgo. En las primeras horas de este martes, un incendio de grandes proporciones se desató en el basural ubicado a pocos metros del río Arias y de*Villa Lavalle.

La quema, aparentemente intencional, encendió montañas de desechos que alimentaron un fuego incontrolable y generaron una densa columna de humo negro y tóxico, visible desde distintos sectores de la ciudad. Este humo avanzó rápidamente sobre las casas del barrio, muchas de ellas construcciones precarias, obligando a los vecinos a refugiarse y a pedir auxilio desesperadamente.

Peligro inminente para las viviendas

Las llamas quedaron muy cerca de alcanzadas algunas viviendas, lo que provocó escenas de tensión entre las familias que intentaban rescatar pertenencias y resguardar a los niños. Este tipo de incendios en basurales es una problemática que se repite año tras año en diferentes partes de la Ciudad de Salta.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de la Policía de Salta, junto a personal del Sistema de Emergencias 911 y efectivos de la Policía, quienes desplegaron un operativo para sofocar las llamas y asistir a los vecinos afectados. Hasta el momento no se reportaron lesionados, pero la inhalación del humo tóxico representa un serio riesgo sanitario, especialmente para personas mayores y niños por lo que se pidió la presencia del Samec por cualquier emergencia.

Un foco que se repite

El basural de barrio 23 de Agosto es conocido por su extensión y por la acumulación constante de residuos que terminan convertidos en combustible para este tipo de siniestros. La falta de control y saneamiento convierte cada incendio en una amenaza directa para toda la comunidad, generando preocupación y reclamos recurrentes de los vecinos que piden soluciones definitivas. Hasta lavarropa se encontró en el lugar. El basural queda a metros de la Avenida Tavella.