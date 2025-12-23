PUBLICIDAD

Comercio en Oran
Navidad
Salteño estafado
cerrillos
A Juicio por homicidio
Pirotecnia
Turismo
La salud de Cristina
Presupuesto 2026
Nacionales

La salud de Cristina Kirchnner: seguirá internada en el Sanatorio Otamendi

Según el informe oficial, la expresidenta “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, y se encuentra bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal. 
Martes, 23 de diciembre de 2025 15:41
El Sanatorio Otamendi difundió este martes el tercer parte médico sobre el estado de salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada tras haber sido intervenida quirúrgicamente el sábado pasado.

Según el informe oficial, la paciente “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, y se encuentra bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre. 

Asimismo, se indicó que continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente.

Fernández de Kirchner fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado, luego de presentar un cuadro compatible con apendicitis, confirmado por los estudios médicos correspondientes. Desde entonces, el sanatorio viene informando su evolución a través de partes médicos oficiales.

