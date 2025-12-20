Cristina Kirchner internada por una apendicitis y será operada de urgencia

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción, fue trasladada esta tarde al sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, debido a una dolencia abdominal. Fuentes cercanas a la exmandataria confirmaron que, tras ser evaluada en su domicilio por un equipo médico, se decidió realizar una evaluación más exhaustiva en el sanatorio, donde se le diagnosticó apendicitis.

La exjefa de Estado, de 72 años, quedó internada y será sometida a una operación de urgencia.

Voceros de la exmandataria señalaron que no brindarán más detalles a la prensa sobre la situación yprecisaron que "cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución".

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento en el barrio de Constitución, luego de ser condenada en la causa "Vialidad", que investigó un caso de defraudación al Estado mediante contratos de obras públicas. El 10 de junio, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Cámara de Casación Penal, que dictó una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, la sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

En las últimas semanas, la expresidenta asistía desde su casa a las audiencias virtuales en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 por la llamada Causa Cuadernos, que se realiza en dos jornadas por semana.