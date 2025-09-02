¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana
Narcotráfico en Salta
Javier Milei
Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana
Narcotráfico en Salta
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Requisitos y prohibiciones para los peregrinos de la Puna en su camino al Milagro

La comisión organizadora difundió un extenso reglamento que busca garantizar la seguridad, la salud y el sentido religioso de la caminata. La inscripción será personal y bajo declaración jurada.
Martes, 02 de septiembre de 2025 09:43
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La peregrinación de la Puna hacia la Catedral Basílica de Salta es una de las más largas y exigentes del Milagro. Por eso, la comisión organizadora difundió un reglamento detallado que establece requisitos, recomendaciones y prohibiciones para todos los caminantes. El objetivo es mantener el carácter espiritual de la manifestación, preservar la salud de los participantes y asegurar un desarrollo ordenado.

Los organizadores remarcaron que la peregrinación es un acto de fe, días de oración y retiro espiritual, y no una actividad con fines turísticos, deportivos, lucrativos o recreativos. Cualquier práctica que desvirtúe el sentido religioso podrá ser sancionada.

 

Inscripción y requisitos de salud

  • La inscripción es personal, bajo firma del titular y en carácter de declaración jurada, sin intermediarios.

  • Mayores de 18 años podrán anotarse con DNI. Los menores necesitarán un tutor acreditado con certificación policial.

  • No podrán participar bebés, niños, embarazadas o personas con patologías cardíacas, renales, hipertensión u otros problemas de salud que impliquen riesgo.

  • Se recomienda a quienes estén en buen estado de salud realizar un chequeo médico previo.

Preparación física y equipamiento

  • Se aconseja llegar al menos un día antes para aclimatarse a la altura y, de ser posible, ir acompañado por alguien con experiencia previa.

  • Llevar ropa de abrigo para la madrugada y vestimenta liviana para el día, además de gorra, lentes de sol, protector solar, linterna y agua.

  • Calzado cómodo, medias de recambio y botiquín personal obligatorio con curitas, vendas, antiinflamatorios, sales hidratantes y medicación básica.

  • El equipaje grande (carpas, colchones, etc.) deberá estar rotulado con letra clara y será trasladado en camiones.

Conducta durante la caminata

  • Mantener un trato respetuoso y silencio en los descansos.

  • Está prohibido arrojar basura, fumar, beber alcohol, vender productos, reproducir música por parlantes, llevar animales o portar cartelería política, deportiva o ideológica.

  • Cada peregrino será responsable de sus pertenencias y de las imágenes religiosas que decida llevar.

  • La seguridad estará a cargo de policía y gendarmería.

Llegada a la Catedral

El 14 de septiembre, el arribo a la Catedral será en un operativo especial a cargo de la policía. Solo se permitirá un cartel principal con la leyenda “Peregrinos de la Puna 2025”. Los grupos de apoyo podrán portar estandartes pequeños (50x50 cm) previamente informados a la comisión.

 

 

De esta manera, la comisión organizadora busca que la peregrinación conserve su carácter religioso, seguro y comunitario, priorizando la fe y el respeto por la tradición.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD