Peregrinos de Cachi se preparan para la gran travesía hacia el Milagro

Con el inicio de septiembre, la provincia vive días de profunda emoción: miles de peregrinos de distintos rincones de Salta y del país se preparan para caminar hacia la fiesta del Milagro. Entre ellos, los devotos de Cachi ya tienen fecha y hora: partirán el martes 9 de septiembre y, tras un recorrido de más de cuatro días, arribarán a la Catedral de Salta el sábado alrededor de las 13.30.

Las autoridades recuerdan a los conductores que durante estos días las rutas salteñas estarán colmadas de fieles, tanto a pie como en bicicleta. Se solicita circular con máxima precaución, respetando la velocidad y manteniendo la distancia necesaria para evitar incidentes que puedan poner en riesgo la integridad física de los caminantes y sus bienes materiales.

Uno de los puntos más desafiantes para los peregrinos de los Valles Calchaquíes es la Cuesta del Obispo. Allí, los Bomberos Voluntarios de Cachi, junto a rescatistas, personal policial trabajaron intensamente, según informa la págrina El Diario de Cachi. En el lugar se realizaron tareas de reparación del camino e instalación de postes con cuerdas para asegurar los tramos más riesgosos y evitar accidentes.

Fe y compromiso.- El esfuerzo de estos equipos de rescate y prevención es fundamental para que los miles de peregrinos puedan transitar de manera segura y cumplir con sus promesas de fe. Cada paso dado hacia la Catedral es un símbolo de devoción y esperanza, y la organización puesta en marcha busca que la experiencia del Milagro se viva con la emoción de siempre, pero también con la tranquilidad de estar cuidados.

A medida que avancen por la Cuesta del Obispo y los distintos parajes de los Valles Calchaquíes, los caminantes de Cachi no estarán solos. En el trayecto se irán sumando peregrinos de localidades vecinas, que compartirán la marcha en un gesto de unidad y devoción que año tras año fortalece el espíritu comunitario de la fiesta del Milagro.