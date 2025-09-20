Dura respuesta de Milei a Cristina: "No tengo tiempo para discutir con una presidiaria"

El presidente Javier Milei intensificó la confrontación con la oposición y, en medio de la creciente crisis en el mercado, se refirió a las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner con una contundente declaración: "Yo no tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?".

La respuesta de Milei surgió tras los dichos de la exmandataria, quien en un posteo en redes sociales había manifestado que sentía "olor a default", en referencia a la crisis económica.

El mandatario no solo desestimó el comentario, sino que también aludió directamente a las causas judiciales de Kirchner, ironizando sobre un posteo de la expresidenta que hacía referencia a un 3%. "El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes", disparó.

“Me agrandan las situaciones difíciles”

A pesar de la suba del dólar, el aumento del Riesgo País y el clima de incertidumbre, el presidente se mostró desafiante y aseguró que las situaciones de crisis lo "agrandan".

"Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí me agrandan", afirmó, y acusó a la oposición de "torpedear" su programa económico desde febrero-marzo, cuando, según él, percibieron que era "absolutamente exitoso".

Dolarización y apoyo a Caputo

En la misma entrevista, Milei reiteró su plan de dolarización, aunque lo supeditó a la decisión de los argentinos en una "consulta popular" y a la obtención de financiamiento. "Si los argentinos lo deciden en una consulta popular y contamos con el financiamiento", deslizó.

Además, ratificó a Luis "Toto" Caputo al frente del Ministerio de Economía, asegurando que tienen una "relación simbiótica" y denunció una campaña para desestabilizar al Gobierno con rumores sobre su continuidad.

Finalmente, Milei negó una devaluación tras las elecciones, subrayando que su gobierno continuará con el programa económico en marcha. "Argentina tiene un programa en marcha y va a seguir con ese programa", afirmó.