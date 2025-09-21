VIDEO. Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson y ella lo rechazó

Un video que se viralizó en las últimas horas muestra un momento polémico e incómodo entre la modelo Evangelina Anderson y el cantante italiano Eros Ramazzotti. En las imágenes, grabadas en Milán, se ve cómo el artista intenta besar en la boca a la modelo y ella lo rechaza, esquivándolo con un rápido movimiento de cabeza.

El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, donde Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili, quien fue la encargada de grabar y publicar el video con la frase "Alguien se enamoró…". Según supo Noticias Argentinas, la reacción de Anderson fue inmediata y clara, evitando el avance del cantante mientras posaban juntos para una foto.