El gobernador Sáenz y el senador Romero reclamaron priorizar a Salta en el Presupuesto nacional 2026

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el senador nacional Juan Carlos Romero mantuvieron un encuentro para analizar la situación de las obras prioritarias y la asignación de recursos nacionales para su ejecución. Ambos coincidieron en la necesidad de unificar posiciones para exigir que la provincia sea priorizada en el Presupuesto nacional 2026.

En su cuenta de X, Sáenz afirmó: “Cualquier diferencia queda de lado cuando nos ponemos de acuerdo en que primero está Salta. Esas obras son para los habitantes de nuestra provincia y no puede un legislador nacional priorizar lo que le piden en Buenos Aires, por sobre la defensa de los intereses de los salteños. Por eso valoro este encuentro. El trabajo conjunto es importante para vencer al centralismo, concluir las obras comprometidas y generar las oportunidades de desarrollo que nos merecemos”.

Por su parte, Romero sostuvo en la misma red social: “Hoy mantuve una reunión con el Gobernador @GustavoSaenzOK. Analizamos la puesta en marcha de obras prioritarias para Salta por parte de la Nación. Ratifique mi compromiso, como siempre lo hice, de trabajar intensamente para que el presupuesto nacional 2026 contemple los recursos que Salta merece. Especialmente para aquellas obras comprometidas por Nación, mediante convenios que firmó e incumplió. La Provincia necesita esas obras, que requieran de una inversión que excede sus posibilidades. Comparto el pensamiento, tal como se lo expresé, que los legisladores nacionales deben priorizar a Salta, por encima de las ambiciones personales, de los deseos centralistas o de las ideologías”.

Ambos dirigentes coincidieron en que es clave superar el centralismo y garantizar las obras comprometidas por Nación para generar oportunidades de desarrollo en la provincia.