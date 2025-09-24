Caso Jimena Salas: Marcelo Arancibia, a la espera, de los detalles de la muerte de Saavedra

El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra, se refirió a la muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra y al avance del juicio. Explicó que todavía se aguarda el informe oficial de la fiscalía para conocer con precisión el arma que habría utilizado el principal acusado para quitarse la vida en la Alcaidía General. “Eso es justamente lo que se está esperando para el parte oficial”, señaló, al ser consultado sobre la nota hallada en la ropa de Saavedra con un mensaje en el que -según dijo- pedía no responsabilizar a terceros. Indicó que esa inscripción será analizada por un perito caligráfico para confirmar su autenticidad.

Sobre cómo pudo haber ingresado o tenido en su poder el elemento con el que se lesionó, Arancibia dijo desconocerlo y pidió “respeto” por las personas fallecidas. “No sé por qué lo ha hecho, si fue un acto de valentía, de cobardía o un ataque depresivo. Esa respuesta se la llevó Javier”, sostuvo. También recordó que la responsabilidad sobre la seguridad en la Alcaidía depende del Ministerio de Justicia provincial.

En cuanto al debate oral, el defensor resaltó que el tribunal mantendrá sin cambios la lista de testigos ofrecidos por las partes y consideró “acertada” la decisión de no excluir testimonios ya previstos. Confirmó, además, que sus defendidos mantienen la intención de declarar durante el juicio: “Desde el primer momento han manifestado su disposición. Hoy no tienen inconveniente en hacerlo y se programará según lo disponga el tribunal”.