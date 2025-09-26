Triple crimen en Florencio Varela: piden la captura internacional de la mano derecha de “Pequeño J”

La Justicia argentina solicitó formalmente una captura internacional mediante alerta roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio (28), sospechado de ser uno de los principales colaboradores de “Pequeño J / Julito”, presunto jefe narco vinculado al triple homicidio ocurrido en Florencio Varela, cuyas víctimas fueron Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La circular roja de Interpol fue pedida por Gastón Duplaá, fiscal a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza y primer investigador del caso. A Ozorio se le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado” por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

Fuentes judiciales confirmaron que la petición de alerta roja busca su detención fuera del país para avanzar con los procedimientos de extradición. Hasta el momento, Interpol no ha divulgado públicamente la ficha, lo cual es habitual: muchas “Red Notices” no figuran en el sitio público y su visibilidad depende de autorizaciones internacionales. La solicitud desde Argentina implica que las fuerzas de seguridad de otros países sean alertadas para detenerlo preventivamente si se lo localiza.

Mientras tanto, la Justicia y la Policía continúan trabajando para identificar al jefe narco conocido como “Pequeño J”, de quien manejan dos posibles nombres: Julio Valverde o Julio Montana. Investigadores indicaron que Ozorio habría tenido movimientos documentados en zonas de CABA y el Gran Buenos Aires, como villa 21-24, Zavaleta y 1-11-14, aunque su paradero actual no ha sido confirmado públicamente.

Las autoridades locales señalaron que la medida es un paso clave para asegurar su captura efectiva y facilitar su traslado al país, donde enfrentará cargos graves relacionados con crimen organizado y narcotráfico.

Quiénes son los cuatro detenidos

Actualmente hay cuatro personas detenidas por el caso, acusadas de homicidio agravado: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), dos parejas —una argentina y otra peruana— presuntamente implicadas en la ejecución y encubrimiento de los asesinatos.

Las autoridades locales consideran que la emisión de la alerta roja es un paso clave para asegurar la captura de Ozorio y facilitar su extradición al país, donde deberá enfrentar cargos graves relacionados con crimen organizado, narcotráfico y violencia de género.