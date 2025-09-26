Herido en un hotel alojamiento: un triángulo amoroso terminó en un violento ataque

Un violento episodio sacudió anoche a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Según las primeras informaciones, un hombre ingresó a un hotel alojamiento ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 50 junto a una mujer. Minutos después, irrumpió en el lugar la pareja de ella y se desató una discusión que terminó de la peor manera.

De acuerdo a los datos preliminares, el agresor atacó al hombre con un arma blanca, provocándole una grave herida en el rostro, a la altura del ojo. Personal de emergencias lo trasladó de inmediato al Hospital San Vicente de Paul en Orán y, por la gravedad de las lesiones, se dispuso su derivación al Hospital San Bernardo de la capital salteña para atención especializada.

Investigación en curso

En el lugar trabajó personal de la Policía de Salta y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para recabar pruebas y testimonios. Hasta el momento, no se emitió un parte oficial sobre la identidad de los involucrados ni sobre la calificación legal del hecho.

El episodio, que mezcla pasiones, celos y violencia, generó conmoción en la zona por la magnitud del ataque y la escena en la que ocurrió. Las autoridades judiciales y policiales intentan reconstruir el contexto para determinar responsabilidades.



