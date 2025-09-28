La Federación Agraria criticó la rebaja de retenciones

"Las medidas transitorias no generan certeza ni benefician a los pequeños productores", advirtió ayer Andrea Sarnari, recientemente reelecta presidenta de la Federación Agraria Argentina.

La dirigente marcó con dureza que la rebaja temporal de retenciones anunciada por el Gobierno solo favoreció a grandes exportadores y acopios con capacidad de almacenar granos, dejando fuera de cualquier beneficio a quienes ya habían vendido su cosecha.

Sarnari, en diálogo radial, recordó que no es la primera vez que se aplican este tipo de disposiciones y que siempre terminan con igual resultado: "Cuando bajan las retenciones, los pequeños productores ya no tenemos cosecha. Los que se benefician son quienes tienen espalda para guardar y vender después a un mejor precio".

Sostuvo que esta situación se repitió a lo largo de distintas gestiones con programas como el "dólar soja", que tampoco dio ventajas para el sector más vulnerable del agro.

La presidenta de la Federación Agraria fue contundente: "El beneficio va a ser para los exportadores o para los grandes acopios que pudieron guardar la cosecha y la venden sin retenciones. Fue un gran negocio y una enorme transferencia de recursos hacia quienes ya tenían espalda".

Y agregó que muchos productores habían liquidado su grano en semanas anteriores con retenciones plenas, perdiendo la oportunidad de mejorar su rentabilidad.

Aunque reconoció un buen canal de diálogo con la Secretaría de Agricultura, Sarnari sostuvo que lo discursivo no alcanza: "No hay una política agropecuaria que tienda hacia un beneficio concreto del sector. El Presidente nos dijo claramente que él se ocupa de la macroeconomía y que de la micro debemos ocuparnos nosotros. Pero nosotros necesitamos herramientas para seguir produciendo y aportando al crecimiento del país".

La dirigente recordó que el agro no solo genera divisas, sino también desarrollo local: "Somos productores, pero también desarrolladores del interior. Para crecer necesitamos infraestructura en rutas, energía para la industria y salida a puertos que reduzca costos logísticos. No todo pasa por el precio de la soja o del maíz, también hay que mirar las economías regionales".

En este sentido, mencionó ejemplos concretos: "Los cañeros en Tucumán reclaman precios justos para el azúcar; y los yerbateros en Misiones sufren la competencia desleal de productos de países vecinos".