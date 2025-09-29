PUBLICIDAD

Susana Giménez
Milo J.
Soda Stereo
Especial
ciro messi
Clima en Salta
Martín Fierro
Santaigo del Estero
Martín Fierro
Metán
Espectáculos

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: todo lo que tenés que saber del premio más importante de la TV de Argentina

A las 19 comenzará la alfombra roja, con la transmisión en vivo de Telefe se celebrará la gala conducida por Santiago del Moro en el Hotel Hilton. “Margarita” lidera las nominaciones con 9, seguida por “Iosi, el espía arrepentido” con 6.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 18:35
Este lunes, desde las 21 horas, se entregarán los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, en una ceremonia que se realizará en el Hotel Hilton y será transmitida en vivo por Telefe. La conducción estará a cargo de Santiago del Moro, mientras que el desfile de famosos por la alfombra roja comenzará a las 19.

La gala busca destacar lo mejor de la producción televisiva del último año, retomando el espíritu inicial del galardón creado por APTRA, que bajo la presidencia de Luis Ventura amplió sus categorías hacia otros rubros en los últimos años.

Las producciones más nominadas

La ficción “Margarita” (Telefe) es la más nominada de la noche con 9 candidaturas. Compite en Actriz protagonista de ficción (Isabel Macedo), Revelación (Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg), Actriz de reparto (Julia Calvo), Actor de reparto (Rafael Ferro), Autor/Guionista (Leandro Calderone y Cris Morena) y Director (Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari).

En segundo lugar aparece “Iosi, el espía arrepentido” (ElTrece), con 6 nominaciones, incluyendo Actriz protagonista de ficción (Natalia Oreiro), Actor de reparto (Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi), Autor/Guionista (Sebastián Borensztein y equipo) y Director (Daniel Burman y Sebastián Borensztein).

También destacan con 4 nominaciones “Bake Off Famosos” (Telefe) en las categorías Big Show, Jurados, Producción Integral y Dirección de No Ficción, y “El Encargado” (ElTrece), que compite con figuras como Guillermo Francella y Gabriel Goity como actores protagónicos, además de reconocimientos a guion y dirección.

Categorías y nominados destacados

Reality

  • Cantando 2024 – América

  • Gran Hermano 2024 – Telefe

  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América

  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – ElTrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha – ElTrece

  • Nara que ver – El Nueve

  • Susana Giménez – Telefe

Noticiero Nocturno

  • América Noticias – América

  • Telefe Noticias – Telefe

  • Telenoche – ElTrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche – ElTrece

  • Soledad Larghi – América Noticias – América

  • Romina Manguel – Opinión Pública – El Nueve

  • Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

  • Nelson Castro – Telenoche – ElTrece

  • Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve

Ficción

  • El Encargado – ElTrece

  • El Método – El Nueve

  • Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Margarita – Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa – Telefe

  • Cortá por Lozano – Telefe

  • DDM – América

  • Mañanísima – ElTrece

Big Show

  • Bake Off Famosos – Telefe

  • La noche perfecta – ElTrece

  • Noche al Dente – América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David – Desayuno Americano – América

  • Mariana Fabbiani – DDM – América

  • Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe

  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

  • Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe

  • Juana Viale – Almorzando con Juana – ElTrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – ElTrece

  • Iván de Pineda – Escape Perfecto / Iván de viaje – Telefe

  • Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

  • Guido Kaczka – Los 8 Escalones – ElTrece

Panelista

  • Luis Bremer – A la tarde – América

  • Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve

  • David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve

  • Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! – ElTrece

  • Escape Perfecto – Telefe

  • Los 8 Escalones – ElTrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe

  • Cecilia Insinga – Arriba Argentinos / Mediodía Noticias – ElTrece

  • Oliver Quiroz – A la tarde – América

  • Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

Humorístico

  • Bendita – El Nueve

  • Pares de comedia – NET

  • Pasó en América – América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella – El Encargado – ElTrece

  • Gabriel Goity – El Encargado – ElTrece

  • Benjamín Vicuña – Terapia Alternativa – ElTrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo – Margarita – Telefe

  • Natalia Oreiro – Santa Evita / Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Carla Peterson – Terapia Alternativa – ElTrece

Periodístico

  • A la tarde – América

  • GPS – América

  • LAM – América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos – Telefe

  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe

  • Telenueve Central – El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa – Telefe

  • Comer para creer – América

  • Qué mañana! – El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes – Margarita – Telefe

  • Mora Bianchi – Margarita – Telefe

  • Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – TV Pública

  • Peto Menahem – La Noche Perfecta – ElTrece

  • Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi – Telefe

  • Pasión de Sábado – América

  • Planeta 9 – El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – ElTrece

  • El Noticiero de la Gente – Telefe

  • Telenueve al Mediodía – El Nueve

Deportivo

  • Carburando – ElTrece

  • Conmebol Libertadores – Telefe

  • Copa América – Telefe

  • Juegos Olímpicos París 2024 – TV Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi – Telefe

  • Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe

  • Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino – Mercado Libre – Agencia Gut

  • Felicitá – Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América

  • Historias argentinas – Renault – Agencia Publicis

  • Ver Netflix – Netflix – Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo – Margarita – Telefe

  • Romina Gaetani – Buenos chicos – ElTrece

  • Verónica Llinás – El fin del amor – ElTrece

Actor de reparto

  • Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Rafael Ferro – Margarita – Telefe

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América

  • Proyecto Tierras – Telefe

  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita – Telefe

  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y equipo – El Encargado – ElTrece

Viajes / Turismo

  • Iván de viaje – Telefe

  • Resto del Mundo – ElTrece

  • Tenés que ir – El Nueve

Programa de Servicio

  • ADN Buena Salud – TV Pública

  • BA Emergencias – El Nueve

  • Intelexis Mujer – NET

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe

  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Mariano Cohn y Gastón Duprat – El Encargado y Terapia Alternativa – ElTrece

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América

  • Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe

  • Ramiro Vicente – Telefe Noticias – Telefe

  • Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

