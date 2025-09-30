El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están

La gala de los Premios Martín Fierro de la Televisión 2025 vivió uno de sus momentos más conmovedores con el tradicional segmento In Memoriam. El auditorio quedó en silencio absoluto cuando comenzó a proyectarse el video en memoria de las personalidades fallecidas en el último tiempo.

Entre los nombres recordados se destacaron dos figuras que generaron una emoción especial: Antonio Gasalla, emblema del humor argentino, y el papa Francisco, cuya partida conmovió al mundo entero.

Uno tras otro, los rostros comenzaron a aparecer en la pantalla, evocando a celebridades como María Socas, Luis Buero, Leo Dan, Nilda Sindaco, Atilio Veronelli, Alfred Oliveri, Rosina Papas, León Balter, Julio Frade, Daniela “La Tota” Santillán, Roberto Giordano, Clara Vaccaro, Rubén Tachi Natale, Lidia Catalano, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Roberto Quirno, Norma Sebré, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rina Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Ramiro Rodríguez Pardo, Alfredo Zemma, María Maristanny, José Luis Arévalo, Pía Uribelarrea, Petty Castillo, Nicky Jones, Julio Marticorena, Lía Crucet, Ángel Mahler, Sergio Lerer, René Bertrand, Vicente Luis Ciano, José Palomino Cortez, Damián Martino, Andrea Yasky Arahati, Hugo Rubén Armoa, Néstor Villa, Cristina Murta, Tico Rodríguez Paz, Gladys Mancini y Jorge Maestro, entre muchos otros.

La voz en off de Daniel Fanego acompañó las imágenes con una reflexión profunda: “Y agradecer este oficio, estoy seguro que soy mejor persona por haber sido actor”. Luego, Mario Mactas sumó otra frase cargada de simbolismo: “Ahora cae una gota de silencio”.

El homenaje incluyó también las palabras del papa Francisco, fallecido en abril: “Busquen la paz, siempre es mejor una paz negociada que una guerra sin fin”. En tanto, uno de los pasajes más emotivos fue la evocación de Gasalla, con imágenes de su célebre personaje de “la abuela” junto a Susana Giménez: “Espero que la abuela sea un recuerdo imborrable”.

La música aportó la nota final de melancolía: una interpretación instrumental de “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla, que potenció la emoción del tributo.

Al terminar el video, la sala estalló en un aplauso prolongado. Varios colegas se abrazaron entre lágrimas y el público de pie acompañó con respeto y cariño. Fue, sin dudas, uno de los instantes más intensos de la noche, que volvió a demostrar la capacidad de los Martín Fierro para unir a toda la industria en la memoria de sus grandes figuras.