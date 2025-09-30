Donald Trump anunció que Israel dio luz verde a un plan de paz para Gaza

El presidente Donald Trump sorprendió este lunes al anunciar desde la Casa Blanca que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó un plan de cese al fuego en Gaza diseñado por la administración norteamericana. La propuesta contempla 20 puntos clave y busca encaminar el fin de uno de los conflictos más sangrientos de los últimos tiempos.

En una conferencia de prensa conjunta, Trump agradeció al premier israelí por su respaldo:

“Quiero dar las gracias al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y confiar en que podemos poner fin a la muerte y destrucción que han marcado a la región durante décadas. Es el inicio de un nuevo capítulo de seguridad y prosperidad”, expresó el mandatario estadounidense.

El rol de Hamas

La propuesta ahora depende de la respuesta de Hamas, que recibió el documento a través de Qatar y Egipto. Trump fue tajante al remarcar que si el grupo armado no acepta, Estados Unidos brindará todo su apoyo a Israel para garantizar la seguridad en la región.

Uno de los puntos centrales establece que, en caso de aceptación, todos los rehenes deberán ser liberados en un plazo máximo de 72 horas. “Todos los demás lo han aceptado. Siento que habrá una respuesta positiva”, añadió Trump, confiado en la presión diplomática.

La visión de Israel

Por su parte, Netanyahu ratificó que el plan cumple con los objetivos militares de su país:

“Este esquema traerá de regreso a nuestros rehenes, eliminará las capacidades militares de Hamas y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”, aseguró.

El premier también lanzó una advertencia sobre la Autoridad Palestina, indicando que no podrá tener un papel en la administración de Gaza “sin una transformación radical y auténtica”.

El plan llega en un momento clave, cuando la comunidad internacional multiplica los llamados al cese de hostilidades. La presión diplomática ahora recae sobre Hamas, cuyo movimiento definirá si el conflicto se encamina hacia un alto al fuego histórico o si persiste la guerra con más víctimas y destrucción en la Franja de Gaza.



