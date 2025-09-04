El video del llanto de Lionel Messi en el Monumental que conmueve a todos: no aguantó la emoción

Un video que muestra a Lionel Messi llorando desconsoladamente en el campo de juego del Estadio Monumental se viralizó y conmueve al mundo del fútbol.

El capitán de la Selección Argentina no pudo contener la emoción durante el calentamiento previo al partido contra Venezuela, en lo que es su despedida oficial de las Eliminatorias en el país.

El llanto del astro fue la respuesta a la increíble ovación que recibió de un estadio colmado, consciente de que estaba presenciando un momento histórico.

En el video, se puede observar cómo Lionel Messi, durante los ejercicios precompetitivos, se detiene por un instante. Visiblemente superado por la emoción, el capitán se aparta de sus compañeros, se tapa la cara y se seca las lágrimas mientras mira hacia las tribunas del Monumental.

La conmovedora reacción del capitán se debe a la enorme carga emotiva del encuentro. Este partido representa la "última vez que de manera oficial Lionel Messi dispute un juego de Eliminatoria en suelo argentino". Aunque seguirá jugando con la Selección, esta es la despedida oficial ante su gente en el marco de una competencia de clasificación mundialista, lo que convierte la noche en un hito histórico.

La ovación del Monumental quebró al capitán

El detonante del llanto de Messi fue la reacción del público. Desde el preciso instante en que pisó el césped para iniciar el calentamiento, una atronadora ovación bajó de las cuatro tribunas del estadio. Fue ese sostenido y emocionante homenaje de los hinchas lo que finalmente quebró al ídolo, dejando una de las imágenes más potentes y recordadas de su historia con la Selección Argentina.