VIDEO. El golazo de Lionel Messi para iniciar la victoria frente a Venezuela

La Selección argentina se puso en ventaja frente a Venezuela con un golazo de Lionel Messi, en el estadio Monumental, por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El tanto convertido por el inoxidable capitán fue muy festejado dentro y fuera del campo de juego, porque podría tratarse del último grito de La Pulga en un partido oficial de la Selección en Buenos Aires.

Tras un gran pase largo del volante Leandro Paredes, el delantero Julián Álvarez avanzó por derecha y enganchó para asistir hacia el medio, por donde aparecía Messi.

El delantero del Inter Miami controló con la pierna izquierda y picó la pelota por encima del achique de Romo, para convertir el primer tanto del partido.