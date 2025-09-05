PUBLICIDAD

5 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Estafas
elecciones Buenos Aires
Conmebol
Eliminatorias europeas
Independiente
Primera Nacional
Federal A
Especial
Deportes

VIDEO. All Boys vs. Gimnasia y Tiro, EN VIVO: el albo gana de visitante por la Primera Nacional

El albo se impone con un tanto de Matías Birge, por la 30ª fecha de la zona A.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 20:55
El festejo de Matías Birge. Foto: Prensa GyT
Gimnasia y Tiro está logrando un gran triunfo como visitante, por 1 a 0, frente a All Boys, por la 30ª fecha de la Primera Nacional.

El albo se puso en ventaja con un tanto de Matías Birge a los 29 minutos del primer tiempo.

Gimnasia tuvo alta efectividad durante la primera parte del encuentro y en la única situación serie de gol pudo desequilibrar: centro de Montoya que pasó a Contín y encontró a Birge por el segundo palo para empujarla ante la sorpresa del arquero Roberto Ramírez.

 

Con este resultado, el equipo que dirige Tete Quiróz se está ubicando en la tercera posición de la zona A, a solo cuatro puntos del líder Deportivo Madryn, que jugará el domingo con Los Andes.

Partido en desarrollo...

Temas de la nota

