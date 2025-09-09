Barrio La Paz: prisión preventiva para dos hermanos acusados de matar a Benjamín Mamaní

La jueza de Garantías Ada Guillermina Zunino resolvió dictar la prisión preventiva para dos hermanos señalados como responsables del crimen de un adolescente en barrio La Paz. La medida se tomó tras la audiencia flexible y multipropósito realizada en la Oficina de Gestión Judicial, donde se analizaron los planteos de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de la fiscal María Luján Sodero Calvet.

El más joven de los acusados, de 18 años, fue imputado como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, mientras que su hermano, de 20 años, enfrenta cargos como partícipe necesario. La magistrada sostuvo que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, lo que justificó la decisión de mantenerlos tras las rejas.

El hecho

La noche del 11 de agosto, en circunstancias que aún se investigan, un adolescente fue atacado en la vía pública y sufrió una lesión punzo penetrante en la zona torácica. La herida provocó un taponamiento cardíaco que derivó en su muerte.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los sospechosos habrían agredido físicamente a la víctima en conjunto, aprovechando que se encontraba indefenso y desarmado.

La investigación

La Unidad de Investigación UGAP logró identificar a los dos jóvenes a partir de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad. Según las actuaciones, los hermanos actuaron de manera coordinada en el ataque.

En paralelo, el fiscal penal Gabriel González indicó que el expediente continúa abierto y que se están cumpliendo medidas complementarias para esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades.