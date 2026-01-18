Hepatitis A en Salta: qué recomienda el infectólogo Antonio Salgado ante el brote

Salta se encuentra en alerta epidemiológica por un brote de hepatitis A que ya suma 19 casos confirmados, con mayor concentración en el norte provincial, especialmente en los departamentos San Martín y Rivadavia. La mayoría de los contagios se registra en menores de 20 años, un dato que preocupa ya que se trata de un grupo que debería estar inmunizado por calendario obligatorio.

En este contexto, el reconocido especialista en pediatría e infectología Antonio Salgado brindó precisiones y recomendaciones clave para la población.

“La hepatitis A es causada por un virus muy pequeño, el picornavirus, que no tiene envoltura y eso lo hace extremadamente resistente al ambiente”, explicó Salgado. Según detalló, el virus puede sobrevivir durante semanas en el agua, en alimentos contaminados y en superficies, incluso en condiciones de frío.

El especialista remarcó que la transmisión se produce exclusivamente por vía fecal-oral. “El virus ingresa al organismo a través del consumo de agua contaminada, alimentos en mal estado o por contacto estrecho en ámbitos como hogares, jardines de infantes o escuelas, especialmente donde hay deficiencias en el saneamiento”, indicó.

Síntomas y grupos de riesgo

Salgado aclaró que en niños menores de 6 años entre el 70% y el 90% de los casos son asintomáticos, lo que dificulta la detección temprana. “Por eso hablamos de cuadros anictéricos, sin coloración amarilla de la piel”, explicó. En cambio, en niños mayores y adultos suele presentarse la hepatitis aguda típica, con fiebre, cansancio extremo, ictericia, orina oscura y malestar general.

Advirtió además que, aunque es poco frecuente, uno de cada mil casos sintomáticos puede evolucionar a hepatitis fulminante. “Es una situación grave que puede requerir trasplante hepático. Por suerte, hoy es muy rara”, señaló.

La vacuna, la principal herramienta

El infectólogo destacó que la gran fortaleza de Argentina frente a esta enfermedad es la vacunación. “La infección o la vacuna confieren inmunidad de por vida. Eso es fundamental que la gente lo sepa”, resaltó.

Recordó que Argentina fue pionera en la vacunación contra la hepatitis A: “Después de Israel, fue el segundo país del mundo en aplicar una dosis única, obligatoria y gratuita a partir del año de vida. El impacto fue extraordinario: hubo una reducción de más del 95% de los casos y prácticamente desapareció la hepatitis A fulminante”.

Para Salgado, los brotes actuales son focalizados y están asociados a personas no vacunadas o a contextos de saneamiento deficiente. “No estamos ante una enfermedad frecuente. Son brotes aislados, pero hay que actuar para que no se expandan”, explicó.

Hábitos de higiene y prevención

Además de la vacunación, el especialista insistió en reforzar las medidas básicas de higiene: lavado de manos frecuente con agua y jabón, correcta eliminación de excretas, consumo de agua segura y alimentos en buen estado. También recomendó extremar cuidados con las comidas callejeras y la manipulación de alimentos.

Confiar en las vacunas

Finalmente, Salgado hizo hincapié en recuperar la confianza en las vacunas. “Después del COVID muchas personas se volvieron incrédulas, pero el mensaje debe ser claro y no alarmista: la vacuna es segura, es eficaz y es la única herramienta real que tenemos para mitigar el impacto de una enfermedad que parecía casi erradicada en el país”, finalizó.

Ante el brote, reiteran la importancia de verificar el esquema de vacunación y consultar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles con hepatitis A.