VIDEO. Violento asalto tipo comando a familias de Rosario de la Frontera

Rosario de la Frontera vive horas de extrema preocupación tras un violento hecho delictivo ocurrido durante la madrugada del domingo. Un grupo de delincuentes fuertemente armados, con una modalidad propia de un “grupo comando”, irrumpió en una vivienda particular, redujo a sus ocupantes y desplegó un nivel de violencia inédito para la ciudad en los últimos años.

El asalto se registró alrededor de las 3 de la mañana, cuando los atacantes derribaron la puerta principal con un ariete e ingresaron al domicilio. Una vez dentro, redujeron a las personas presentes, las ataron y las golpearon con extrema violencia, mientras las amenazaban con armas de fuego de gran calibre. Según los primeros datos de la investigación, los delincuentes se habrían hecho pasar por efectivos de la Policía Federal para dominar la situación al advertir que la vivienda no estaba deshabitada.

Cómo sucedió el hecho

De acuerdo a lo reconstruido hasta el momento, los propietarios del inmueble se encontraban de vacaciones y los asaltantes habrían actuado bajo la presunción de que la casa estaba vacía. Sin embargo, en el interior se encontraban los hijos del matrimonio, quienes cuidaban la vivienda familiar. Ambos jóvenes resultaron heridos por la golpiza, aunque permanecen fuera de peligro y bajo control médico.

Durante el violento robo, los delincuentes se llevaron una importante suma de dinero, joyas y documentación personal considerada sensible. La precisión del golpe, el grado de violencia y la información previa con la que contaban los atacantes encendieron las alarmas entre los investigadores, que ya trabajan bajo la hipótesis de una banda organizada con conocimiento detallado de las rutinas de las víctimas.

Otro asalto similar

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que un hecho de características similares se habría registrado en el barrio El Mundial, donde otra familia comerciante fue asaltada bajo la misma modalidad, aprovechando que los propietarios también se encontraban de viaje. Ambas familias se dedican al comercio, lo que refuerza la sospecha de que los delincuentes seleccionaron a sus víctimas con información previa.

En el marco de la investigación, trascendió que el grupo comando se habría movilizado en un automóvil Peugeot, un dato que ahora es analizado por los investigadores y que podría resultar clave para reconstruir el recorrido y la huida de los delincuentes.

Ante la gravedad de los hechos, las familias damnificadas solicitaron públicamente la colaboración de vecinos y comerciantes que cuenten con cámaras de seguridad privadas, así como cualquier información que permita identificar a los responsables. El pedido se da en un contexto complejo, ya que las cámaras de vigilancia urbana de la ciudad no estarían en funcionamiento, lo que dificulta la obtención de registros oficiales.

Hasta el momento, la policía no brindó mayores precisiones sobre el avance de la causa, que se maneja con extremo hermetismo por tratarse de uno de los hechos delictivos más violentos y peligrosos ocurridos en los últimos años en Rosario de la Frontera.