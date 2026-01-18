Boca reaccionó, lo dio vuelta ante Olimpia y cerró el amistoso con carácter

Boca venció 2-0 a Olimpia de Paraguay en el encuentro correspondiente al amistoso de pretemporada, disputado en el estadio Único de San Nicolás.

Los goles de Boca fueron convertidos por Alan Velasco y Tomás “Toto” Belmonte, mientras que para Olimpia había abierto el marcador Hugo Quintana, en una acción que sorprendió al arquero xeneize por un desvío en el trayecto de la pelota.

El primer golpe del encuentro lo dio Olimpia a los 12 minutos del primer tiempo. La jugada nació por la banda izquierda, donde Aníbal Chalá aseguró la posesión con un pase corto hacia atrás y al medio. La pelota llegó a Hugo Quintana, quien apareció sin marca cerca del vértice del área grande y sacó un centro cerrado de zurda.

El envío se desvió en un defensor de Boca, tomó una altura inesperada y describió una parábola que superó al arquero, colándose por el segundo palo para establecer el 1-0.

Boca reaccionó rápido y encontró el empate a los 27 minutos de la etapa inicial. La acción se gestó nuevamente por la izquierda, con Exequiel “El Changuito” Zeballos encarando hacia el centro y amagando para perfilarse.

El intento de pase fue bloqueado por la defensa paraguaya, pero el rebote quedó en la puerta del área. Braida controló y asistió hacia la derecha a Alan Velasco, quien sacó un derechazo potente desde afuera del área. El remate se desvió en un defensor y descolocó al arquero para el 1-1.

Siete minutos más tarde, a los 34 del primer tiempo, Boca pasó al frente. Tras una pérdida de Olimpia en ataque, Zeballos tomó la pelota en el mediocampo, ganó el duelo físico y encaró decidido hacia el área.

Con una finta desacomodó a su marcador y lanzó un centro pinchado y preciso con pierna izquierda hacia el segundo palo. Allí apareció Tomás Belmonte, que ingresó sin marca y conectó un cabezazo potente para establecer el 2-1 definitivo.

Luego del gol se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos, con empujones y discusiones que obligaron a la intervención del árbitro para calmar los ánimos.