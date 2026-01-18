Rescate de noche y con un yacaré de 2 mts al hombro

Un enorme yacaré de 2 metros de largo y casi 80 kilos de peso fue capturado el viernes en la localidad de Pihanal donde deambulaba por los costados de los caminos vecinales y la banquinas de la ruta 50.

El trabajo de captura y liberación a su hábitat natural lo realizó personal de la Policía Rural, que sin exagerar tuvo que hombrear al pesado animal hasta ponerlo en libertado.

Fue un espectáculo todo el operativo, señalaron fuentes, sobre todo el traslado del yacaré al hombro, como se puede apreciar en un video. En la noche de este viernes, alertados por vecinos, la División Policía Rural y Ambiental capturó y luego liberó al yacaré de aproximadamente 2 metros que se encontraba en los canales linderos a la ruta frente al ingreso a La Nueva Jerusalén. En el procedimiento realizado por la División Lacustre y Fluvial, en el Río Bermejo, conjuntamente con la Policía Rural capturaron al animal que se encontraba en el lugar mencionado. El animal fue devuelto a su hábitat natural, márgenes del río San Francisco.