Cómo están las rutas en Salta tras las lluvias de este domingo: esto informó Vialidad Nacional

Vialidad Nacional informó que, a raíz de las fuertes lluvias registradas en distintos puntos de la provincia de Salta, se mantienen restricciones a la circulación en varios tramos de rutas nacionales. La situación se debe a la crecida de arroyos y ríos, además del arrastre de material que termina depositándose sobre la calzada y dificulta el tránsito.

En la Ruta Nacional Nº 68, se registran inconvenientes en los tramos La Viña – Coronel Moldes y La Merced – Sumalao, donde se observa presencia de agua sobre la calzada y escurrimientos provenientes de zonas más elevadas, lo que obliga a circular con extrema precaución.

En tanto, sobre la Ruta Nacional Nº 51, en el tramo Campo Quijano – San Antonio de los Cobres, se dispuso el corte total del tránsito debido a la acumulación de material sobre la calzada en distintos sectores, entre ellos El Mollar, Don Julio y La Berta, entre otros puntos afectados.

Desde el organismo nacional señalaron que personal de Vialidad se encuentra monitoreando permanentemente la situación en todos los tramos mencionados, teniendo en cuenta que las precipitaciones afectan de manera generalizada a los Valles de Lerma y a zonas de mayor altura.

Por el momento, no es posible la intervención de equipos y maquinaria pesada, ya que se debe aguardar el descenso del caudal de agua y una mejora en las condiciones climáticas, con el objetivo de no poner en riesgo al personal ni a los equipos de trabajo.