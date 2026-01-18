Ruta 68 complicada por crecida entre Coronel Moldes y La Viña

Las condiciones climáticas adversas impactan de lleno en la Ruta Nacional 68, uno de los principales corredores del Valle de Lerma y de conexión con los Valles Calchaquíes. En el tramo comprendido entre Coronel Moldes y La Viña se registra crecida de agua sobre la calzada, lo que obliga a circular con extrema precaución y evaluar desvíos ante posibles interrupciones.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja para esta región y advierte que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y, principalmente, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

Según el pronóstico, se esperan valores acumulados de lluvia entre 60 y 115 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada, aumentando el riesgo de nuevas crecidas, anegamientos y desbordes en rutas y caminos secundarios.

Las zonas alcanzadas por la alerta incluyen Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate. Se recomienda evitar traslados innecesarios, no cruzar sectores con agua sobre la calzada y mantenerse informado a través de los canales oficiales.