Alerta meteorológica vigente en Salta: anuncian tormentas fuertes este domingo y el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que continúa vigente la alerta meteorológica por tormentas de variada intensidad para amplias zonas de la provincia de Salta, con efectos previstos durante este domingo 18 de enero y extendiéndose, en algunos sectores, hasta el lunes 19.

Según el informe oficial, las áreas afectadas incluyen regiones de la Pre Puna y la Puna, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, donde se prevén lluvias fuertes a localmente intensas, acompañadas por actividad eléctrica significativa, ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

La alerta amarilla rige desde las 12 hasta las 00 para la Cordillera de los Andes y las zonas de Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, además de la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria. En tanto, para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma. Zona baja de la quebrada del Toro: Chorrillos, El Alisal, Rio Blanco. Quebrada de las Arcas: San Carlos y alrededores. Quebrada de Uriburu: Uriburu, Linares. Campo Quijano, La Silleta, Encon y La Merced Chica.

Asimismo, el SMN advirtió que desde hoy y hasta las 12 del lunes 19 se esperan tormentas para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

De acuerdo con el organismo nacional, las tormentas podrían generar precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones podrían manifestarse también en forma de granizo y, eventualmente, de nieve.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al circular por rutas y zonas urbanas con riesgo de anegamientos.