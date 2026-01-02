PUBLICIDAD

Salta

VIDEO. Evacuación preventiva por un principio de incendio en el Registro Civil de Salta

El episodio ocurrió esta mañana, alrededor de las 8.30, en el edificio ubicado sobre calle Brown al 160. Trabajaron Bomberos y efectivos policiales. No se registraron personas heridas.
Viernes, 02 de enero de 2026 09:14
Las oficinas del Registro Civil, ubicadas en Brown 160 de la ciudad de Salta, fueron evacuadas de manera preventiva tras registrarse un principio de incendio en el lugar.

Según las primeras informaciones, el hecho se produjo cerca de las 8.30, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un transformador que se habría incendiado dentro del edificio. A partir de ese aviso, se activó el protocolo de seguridad y se dispuso la evacuación del personal y de las personas que se encontraban realizando trámites.
 
 
 
 

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía de Salta, quienes controlaron la situación y realizaron las tareas preventivas correspondientes.

De acuerdo con fuentes policiales, no se registraron heridos ni personas afectadas por inhalación de humo. Las primeras hipótesis indican que el foco ígneo podría haberse originado a raíz de un cortocircuito, aunque las causas serán determinadas tras las pericias técnicas.

