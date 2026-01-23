Aumentaron los montos de las recompensas por Loan Peña y Lian Flores

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, confirmó que se aumentaron las recompensas por las desapariciones de los pequeños Loan Peña y Lian Flores. El primero fue visto por última vez a mediados de junio de 2024 en Corrientes y el otro chico desde fines de febrero de 2025 en Córdoba.

Estos incrementos están ligados a pedidos de las querellas con el objetivo que las personas que, sin haber intervenido en los casos y que sepan de información respecto a los menores desaparecidos, puedan dar aviso a las autoridades.

Entre la carpeta de solicitudes también se encuentran también las actualizaciones de sus rostros con Inteligencia Artificial (IA), las cuales fueron creadas en los últimos días.

Para ambas casos se encuentra activo el Alerta Sofía, el sistema de emergencia del país para la búsqueda rápida de niños y adolescentes desaparecidos en situación de "alto riesgo inminente".

Loan Peña

El 18 de junio de 2024 el Gobierno Nacional impuso la recompensa de $5 millones destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Loan, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobar de la localidad de 9 de Julio, Corrientes, cuando acompañó a su papá a almorzar a la casa de la abuela Catalina.

A pesar de que en la causa hay 17 procesados, siete por la sustracción y ocultamiento del niño y otros diez por entorpecimiento, entre otros delitos, por el momento los investigadores no tienen ni una pista de dónde puede estar Loan o qué pasó.

De este modo, el Juzgado Federal de Goya solicitó mediante un oficio del 10 de diciembre de 2025 que se incremente el monto de la recompensa oportunamente ofrecido.

Tras el análisis, el ministra Alejandra Monteoliva firmó el aumento de recompensa a $20 millones para quien aporte información valiosa sobre el menor, quien, al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes.

“Loan es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza”, detallaron.

Lian Flores

En esta ocasión, el Gobierno Nacional y el Ministerio impusieron al comienzo de la pesquisa una recompensa de $10 millones para quién aporte datos fehacientes de Lian, quién desapareció el 22 de febrero de 2025, en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba, al momento de la siesta.

Teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde el último ofrecimiento de recompensa, con la consecuente desactualización del monto respectivo, sumado a la necesidad de obtener aportes de información significativos que permitan el avance de la investigación judicial y la repercusión del caso, desde la cartera de Seguridad decidieron incrementar el monto de la recompensa a $20 millones.

En este caso no hay detenidos, pese a que se pudo determinar, a través de pericias a los dispositivos electrónicos que los vecinos y hermanos Raúl y José Ribera Zambrana tenían en sus celulares material de abuso sexual infantil.